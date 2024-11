Calciomercato Milan, Ibrahimovic rinvia lo sgarbo alla Juve: l’indiscrezione spazza via le voci, colpo impossibile

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a mollare la pista che porta a Federico Chiesa: il Liverpool non lo cede in prestito

Non è iniziata al meglio l’avventura di Federico Chiesa al Liverpool. Per l’ex Juve non c’è ancora stato fin qui lo spazio tra i titolari che invece avrebbe voluto e sta faticando molto a guadagnarsi una chance.

Si era parlato quindi di un possibile ritorno in Serie A, cosa che secondo Football Insider verrà scongiurata, almeno a gennaio e con buona pace di Milan e Roma che si erano messe sulle sue tracce