Calciomercato Milan: se parte Castillejo, ecco chi potrebbe arrivare

Se parte Samu Castillejo, il Milan potrebbe prelevare un giocatore di grande importanza, per rinforzare la propria rosa

Il Milan potrebbe cedere Samu Castillejo in questa sessione di mercato estiva. Lo spagnolo non convincerebbe a pieno Stefano Pioli e per questo motivo sarebbe pronto a partire, valutato dal club 8 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.

Inoltre, il Diavolo starebbe già trattando il sostituto (che potrebbe essere un potenziale titolare). Stando a quanto riferisce il giornalista sportivo Daniele Longo, il club di Via Aldo Rossi starebbe facendo sul serio per arrivare ad Hakim Ziyech, esterno d’attacco del Chelsea.