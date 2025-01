Calciomercato Milan, l’ultima novità su Santiago Gimenez è una sentenza sul futuro

Condividi via email

Calciomercato Milan, c’è una clamorosa novità su Santiago Gimenez: Furlani ha convinto il Feyenoord con questa ultima offerta

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com sul calciomercato Milan alla voce Santiago Gimenez.

La seconda offerta presentata dal Milan al Feyenoord può diventare quella giusta nelle prossime ore. Giorgio Furlani ha alzato a 31 milioni la base fissa più diversi bonus, il club olandese punterà a strappare 2 milioni in più nella fase finale della trattativa. Il Milan ha in pugno Santiago Gimenez e attende solo un segnale da Rotterdam per fare partire la macchina burocratica che porterà l’attaccante messicano a mettere la firma su un contratto pluriennale a 2,5 milioni di euro a stagione.