Non solo acquisti per il Milan ma anche cessioni. Tra questa potrebbe esserci quella di Gabbia alla Sampdoria.

Non solo acquisti per il Milan ma anche cessioni. Tra questa potrebbe esserci quella di Gabbia alla Sampdoria.

Come scrive Tuttosport per lui è previsto un percorso alla Pobega, che nella scorsa stagione si è consacrato al Torino ed ora è pronto a giocarsi le sue chances in maglia rossonera.