Calciomercato Milan: da Saelemaekers a Origi, il punto sulle uscite

Il Milan vuole chiudere questa sessione di calciomercato cercando di piazzare gli esuberi non funzionali al progetto. Il punto sulle uscite

La fine del calciomercato estivo si avvicina e il Milan cerca di piazzare gli ultimi esuberi che Pioli non ritiene funzionali al progetto rossonero. Tra questi ci sono Saelemaekers, Origi e Ballo Tourè.

Come riportato da la Gazzetta della Sport il belga piace a Betis e Bologna: i due club lo acquisterebbero anche, ma con un affare a base prestito. In attacco il suo connazionale Divock Origi non ha ancora portato offerte convincenti, seppure venga suggerita un’ipotesi di Arabia Saudita a mercato finito. Fode Ballo-Toure infine ha detto un altro no, stavolta ai belgi dell’Anversa, esprimendo la sua volontà di accasarsi al Werder Brema in Germania.