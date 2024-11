Calciomercato Milan, Romano conferma tutto: «Le trattative stanno avanzando, ecco a che punto siamo»

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato le trattativa per il rinnovo di Reijnders

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato l’avanzamento nel calciomercato Milan delle trattative per il rinnovo di Tijjani Reijnders, attualmente in scadenza nel 2028:

PAROLE – «AC Milan e Tijjani Reijnders, avanzano le trattative per il nuovo contratto. È una parte fondamentale del progetto Milan, il nuovo accordo è l’argomento principale ora come rivelato in esclusiva».