Calciomercato Milan, rivoluzione Barcellona: Rakitic e Vidal in vendita

Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Barcellona presto potrebbe affidare la propria panchina a Ronald Koeman nella prossima stagione. Il tecnico olandese avrebbe intenzione di attuare una vera e propria rivoluzione in blaugrana mettendo in vendita diversi giocatori importanti.

Tra questi ci sono anche Ivan Rakitic e Arturo Vidal che potrebbero lasciare Barcellona già dalle prossime settimane. Il Milan, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, starebbe valutando l’opportunità di calciomercato.

Ivan #Rakitic and Arturo #Vidal could leave #Barça next weeks. Ronald #Koeman has asked the buying of Donny #VanDeBeek (Ajax). Talks opened with his agent Guido Albers. #transfers #FCB

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2020