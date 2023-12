Calciomercato Milan, clamorosa rivelazione di Maldini su Messi: il retroscena sull’argentino

Calciomercato Milan, Paolo Maldini conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni: il Milan ha provato a prendere Messi

Nel corso dell’intervista a Repubblica, Paolo Maldini ha svelato un clamoroso aneddoto sul calciomercato Milan relativo a Lionel Messi:

«Abbiamo chiamato ed era dura ma è rimasta un’idea… solo perché Leonardo mi ha detto che il PSG era in vantaggio e che era già in trattativa avanzata per prendere Messi».

