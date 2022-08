Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per un talento argentino

Ritorno di fiamma del Milan sul calciomercato per un talento argentino. Gioca nel Racing Club di Avellaneda

Il Milan continua a vagliare tutte le piste di calciomercato per arrivare ad un centrocampista. In primo piano c’è sempre Raphael Onyedika, ma la trattativa con il Midtyjlland sta andando per le lunghe.

Ecco quindi che, come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri si rifanno sotto per un talento già seguito da diversi mesi. Si tratta di Carlos Alcaraz, classe 2002 del Racing. Ci sono stati già dei dialoghi con il suo agente.