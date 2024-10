Calciomercato Milan, Ibrahimovic accelera! Incontro con l’entourage e firma dietro l’angolo

Calciomercato Milan, Ibrahimovic pronto a chiudere la pratica legata al rinnovo di Matteo Gabbia: cifre e dettagli

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha fornito questo aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan è in trattativa avanzata per il rinnovo di Matteo Gabbia. Negli ultimi giorni c’è stato un incontro con il suo agente per avvicinarsi ulteriormente all’intesa finale. La distanza tra domanda e offerta è minima e si può chiudere sui 2 milioni di euro netti bonus compresi. Nuova scadenza: 2028+1 oppure 2029. Gabbia vuole fortemente restare in rossonero».