Calciomercato Milan, Ibrahimovic riflette! Partenza non più scontata, svolta totalmente inattesa

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic riflette sul futuro di Theo Hernandez: la partenza del terzino francese non è più scontata

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Passerini, la partenza di Theo Hernandez nel prossimo calciomercato Milan non è assolutamente scontata.

Theo, liberato da compiuti di marcatura, ha segnato un gol e seminato il panico. Il Milan è orientato a metterlo sul mercato in estate per venderlo, ma chissà che questo ultimo mese e mezzo non possa cambiare gli scenari. Se gioca così, giusto rifletterci seriamente.