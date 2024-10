Calciomercato Milan, Fonseca ruggisce: richiesta alla società, il messaggio non lascia dubbi

Calciomercato Milan, Paulo Fonseca ruggisce in conferenza stampa: serve un segnale forte anche dalla società

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, che ieri ha ruggito in conferenza stampa, ha indirettamente richiesto un sostegno forte anche dalla società per quanto riguarda il prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan crede o no in Fonseca? Glielo dimostri anche sul mercato Ieri a Milanello, l’allenatore rossonero ha ruggito: “Non mi frega un c… dei nomi dei giocatori”. La sua pazienza è finita, i “tupamaros” si accomodino fuori dal campo».