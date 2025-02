Calciomercato Milan, colpo a centrocampo per giugno! Notizia da non credere, tifosi al settimo cielo

Calciomercato Milan, Samuele Ricci è il primo obiettivo del club rossonero per il prossimo giugno: trattativa avanzata col Torino

Come riferito da Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan del prossimo giugno.

Milan: Ricci sarà l’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo per l’estate. Contatti già impostati, l’operazione sarebbe già impostata in sé, poi è chiaro che bisogna chiuderle le trattative. L’intenzione è di provare ad avanzare fino alle firme per Ricci.