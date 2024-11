Calciomercato Milan, aneddoto Ricci! C'entra Rangnick, poteva sbarcare a Milanello già... La ricostruzione

Calciomercato Milan, aneddoto Ricci! Il centrocampista del Torino poteva sbarcare a Milano già con l’eventuale arrivo di Rangnick

Come riferito dal Corriere dello Sport, il forte interesse del calciomercato Milan per Samuele Ricci è abbastanza datato.

Il Milan segue Ricci dal 2019, quando era in B. Piaceva molto anche a Rangnick. Ed è sempre stato seguito da Moncada. Il Milan ci lavora per l’estate. Prezzo? 30 milioni. Alto per lo standard rossonero, ma il lavoro d’anticipo è svolto anche con l’obiettivo di limare la cifra.