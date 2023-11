Calciomercato Milan, retroscena Rabiot! La mamma racconta: «Galliani lo voleva»

Calciomercato Milan, spunta un clamoroso retroscena legato ad Adrien Rabiot: Galliani lo voleva in rossonero nel 2014

Durante l’intervista a Sportweek, la mamma-agente di Rabiot, Veronique, ha svelato un clamoroso retroscena legato al calciomercato Milan. Galliani voleva il francese nel 2014:

ABILE NEGOZIATRICE – «Lo sono, ma fare trattative mi viene naturale e mi piace. Forse chi ha avuto a che fare con me all’inizio non si aspettava potessi essere dura. Non rientro negli schemi. Sono una persona diretta, quando dico una cosa è quella e posso troncare tutto se non sento la stessa chiarezza davanti. In genere, però, è più facile trattare per un giocatore di talento come Adrien. È più meritevole chi deve trovare un club a giocatori medi. Ma è un mestiere che mi appassiona e mi ha permesso di vivere grandi emozioni negli stadi, di incontrare personaggi interessanti come Adriano Galliani, che voleva Adrien al Milan nel 2014».

