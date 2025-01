Calciomercato Milan, Ibrahimovic decisivo: ha impedito quella cessione. Cosa è successo

Condividi via email

Calciomercato Milan, il retroscena è da non credere: Zlatan Ibrahimovic ha convinto Pavlovic a dire no al Fenerbahce

Clamoroso retroscena svelato da Repubblica, e in particolare dal giornalista Currò, sul mancato trasferimento di Pavlovic, tema caldo del calciomercato Milan, al Fenerbahce

Ibrahimovic ha convinto Pavlovic a dire no al Fenerbahce, pronto a sborsare una ventina di milioni. Il centrale ex Salisburgo ha disputato ieri sera un’ottima gara in coppia con Matteo Gabbia e spera di rientrare più spesso nelle scelte di Conceicao.