Calciomercato Milan, clamoroso retroscena su Musah! La mossa estiva ripaga, cosa è successo

Calciomercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Yunus Musah: i rossoneri la scorsa estate hanno dichiarato incedibile il centrocampista

Come riferito da calciomercato.com, è spuntato un importante retroscena di calciomercato Milan legato a Yunus Musah:

PAROLE – «Il Milan, la scorsa estate, aveva dichiarato incedibile Musah e ora raccoglie i dividendi di una scelta che ha presente e futuro. Il nazionale americano cresce partita dopo partita ed è un giocatore prezioso per la squadra in virtù di una capacità di interpretare più ruolo. Non può essere un caso che nella migliore prestazione offerta dal Diavolo in quel di Madrid contro il Real decisiva, fu la mossa a sorpresa di Fonseca con l’inserimento di Yunus come esterno destro».