Calciomercato Milan, retroscena Maldini: lo stava per regalare a Pioli, era tutto fatto

Calciomercato Milan, c’è il retroscena legato a Paolo Maldini: nel 2023, fosse rimasto DT, avrebbe chiuso per Domenico Berardi

Come riportato da Tuttosport, c’è un importante retroscena di calciomercato Milan legato a Domenico Berardi, avversario dei rossoneri domani in Coppa Italia negli ottavi di finale.

Se Paolo Maldini fosse rimasto alla guida dell’area tecnica nell’estate 2023, probabilmente avrebbe investito su di lui visto che Berardi era la prima scelta di Pioli per rinforzare la fascia destra offensiva. Invece Maldini fu mandato via e il Milan, per rimpiazzare Messias e Saelemaekers, decise di investire su Pulisic e Chukwueze.