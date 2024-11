Calciomercato Milan, il retroscena su Fonseca è incredibile: non voleva assolutamente quel giocatore! La ricostruzione

Calciomercato Milan, retroscena Fonseca: aveva chiesto alla società di disfarsi di Luka Jovic. Clamorosa ricostruzione sul serbo

Come riportato dal noto quotidiano spagnolo AS, c’è un clamoroso retroscena di calciomercato Milan relativo a Luka Jovic.

L’estate scorsa Fonseca ha detto alla dirigenza di non volere in rosa Jovic e il club ha cercato di cederlo a tutti i costi nell’ultima settimana di mercato. Pur di cederlo il Milan era disposto anche a sacrifici di varia natura. Non ce l’ha fatta.