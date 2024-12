Calciomercato Milan, retroscena Canobbio! Cifre e dettagli dell'affare. Ma il club rossonero... Ultimissime

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Canobbio: dall’Uruguay spuntano i dettagli dell’affare. Ma i rossoneri smentiscono

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com sul presunto affare Canobbio col Athletico Paranaense nel calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Vi riportiamo quelli che sono i dettagliatissimi contorni dell’affare secondo i colleghi uruguayani di El Observador: il Milan sborserebbe circa 4.5 milioni di euro, di cui circa 450.000 euro sarebbero destinati alle casse della sua ex squadra, il Penarol. Su questi dettagli, per quanto precisi e articolati, non sono disponibili conferme dirette».