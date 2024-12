Calciomercato Milan, Furlani fa muro! Il top player non si muove, assegno stracciato

Calciomercato Milan, Furlani è pronto a respingere l’offerta da 50 milioni del Manchester City per Reijnders. I dettagli

Bomba dall’Inghilterra relativa al calciomercato Milan in uscita della prossima estate. Il Daily Star infatti spiega come una big di Premier League abbia messo nel mirino un titolarissimo della squadra di Paulo Fonseca.

il Manchester City è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per assicurarsi Tijjani Reijnders, centrocampista olandese vicinissimo al rinnovo fino al 2029 (con opzione per il 2030) con il Diavolo. I rossoneri fanno muro e lo stesso centrocampista ex AZ Alkmaar non ha nessuna intenzione di lasciare Milanello.