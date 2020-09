Calciomercato Milan, rebus secondo portiere: spunta l’ipotesi Neto

Calciomercato Milan: dopo le recenti partenze di Begovic, Reina e Plizzari il Milan è alla ricerca di un secondo portiere. Ipotesi Neto

Calciomercato Milan, rebus secondo portiere per il Milan: dopo le partenze di Begovic (rientrato dal prestito), Reina e Plizzari ora il Milan è alla ricerca di un vice-Donnarumma.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, uno dei nomi più caldi delle ultime ore sarebbe quello di Neto. Attualmente l’ex Fiorentina è chiuso al Barcellona da Ter Stegen ma non è detto che con la rivoluzione in atto in casa blaugrana non possa partire. Altri nomi sondati sono quelli di Mirante e proprio dell’ex Begovic.