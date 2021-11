Calciomercato Milan, il Real punta a riprendere Brahim Diaz in estate

Calciomercato Milan, il Real Madrid, soddisfatto della crescita di Brahim Diaz, vorrebbe riportarlo a casa già in estate: la situazione

Importante aggiornamento di mercato quello fornito dal quotidiano spagnolo AS. Il Real Madrid, molto soddisfatto della crescita di Brahim Diaz in questa stagione, culminata con la recente convocazione in nazionale, starebbe pensando di far tornare a casa il numero 10 rossonero già dalla prossima estate.

Il quotidiano tuttavia spiega come l’ipotesi sia molto complicata visto che l’accordo, che prevede il prestito secco del classe ’99 al Milan fino al 2023, sia praticamente blindato.