Calciomercato Milan, Rashford si complica sempre di più: non c’è solamente il Barcellona. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan ha messo nel mirino Marcus Rashford e vorrebbe portarlo subito in Serie A. L’attaccante inglese è in rottura totale con il Manchester United e – con ogni probabilità – verrà ceduto in questa sessione di calciomercato.

Su di lui, oltre ai rossoneri, ci sono il Barcellona e il Borussia Dortmund. Come riportato da Bild i tedeschi fanno sul serio per lui dopo la cessione di Malen all’Aston Villa.