Calciomercato Milan: Rangnick non esclude Ibrahimovic

Calciomercato Milan: Ralf Rangnick non vorrebbe escludere a priori Zlatan Ibrahimovic. Prima vorrebbe capire…

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Ralf Rangnick dovrebbe diventare senza alcun dubbio il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione.

Il tecnico tedesco non vorrebbe escludere a priori Zlatan Ibrahimovic. Vorrebbe prima spiegargli il progetto, dopodiché prenderà una decisione sul da farsi. Lo svedese non vorrebbe lasciare i rossoneri, ma se Gazidis non dovesse costruire un Milan competitivo almeno per il quarto posto, l’ex Manchester Utd lascerebbe Milanello.