Calciomercato Milan, Rabiot è il punto fermo: tra dubbi e riflessioni, c’è chi è pronto a partire

Calciomercato Milan: Rabiot, Modric, Jashari, Fofana, cosa filtra sul futuro del centrocampo del Milan

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera sta delineando quella che sarà la fisionomia del centrocampo per la prossima stagione. Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il reparto nevralgico della squadra sembra destinato a una profonda metamorfosi, dove le certezze sono poche ma pesanti.

Adrien Rabiot: Il Punto Fermo di Allegri

In un mare di incertezze, brilla una sola luce fissa: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, pupillo del tecnico livornese, rappresenta l’unica vera garanzia per il futuro. La sua capacità di unire fisicità, inserimenti e intelligenza tattica lo rende l’elemento imprescindibile attorno al quale costruire la nuova mediana. Per Allegri, Rabiot non è solo un titolare, ma il leader carismatico necessario per dettare i tempi della transizione rossonera.

Il Nodo Modric e le Incognite Jashari e Fofana

Se Rabiot è una certezza, il resto del reparto è avvolto nel dubbio. Il caso più spinoso riguarda Luka Modric. Il fuoriclasse croato dispone di un’opzione di rinnovo a proprio favore, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa. Il Milan attende di capire se il Pallone d’Oro vorrà proseguire la sua avventura a San Siro o se preferirà una nuova sfida al tramonto della carriera.

Non meno stabili sono le posizioni di Jashari e Fofana. Entrambi i profili restano sotto osservazione: sebbene abbiano mostrato qualità importanti, la loro permanenza dipenderà dalle dinamiche di mercato e dalle valutazioni tattiche che lo staff tecnico effettuerà al termine del campionato.

Cessioni e Conferme: Loftus-Cheek e Ricci

Sul fronte delle uscite, il nome più caldo è quello di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, nonostante il suo impatto fisico, potrebbe essere sacrificato per fare cassa o per bilanciare le entrate. Al contrario, sembrano salire le quotazioni di Samuele Ricci. Per il giovane talento italiano, la permanenza in rossonero appare lo scenario più probabile: la società punta su di lui come elemento di qualità per garantire freschezza e visione di gioco nelle rotazioni di Allegri.

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