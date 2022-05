Calciomercato Milan: quattro regali di qualità per la prossima Champions. Ecco gli obiettivi primari sei rossoneri

Come scrive Tuttosport il Milan è focalizzato completamente sullo scudetto, ma inevitabilmente i suoi dirigenti stanno già pensando alla prossima stagione. La squadra sarà rinforzata per far sì che la prossima avventura in Champions possa essere affrontata con maggiore competitività.

Le certezze sono Origi in attacco e Botman in difesa, ma sarà preso anche un fantasista (arriverà sicuramente Adli) con la recente candidatura di Brekalo da tener presente e senza dimenticare Berardi e Asensio. Infine per il centrocampo l’obiettivo primario è sempre Renato Sanches.