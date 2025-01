Calciomercato Milan, ci prova il Monaco: può partire a gennaio

Condividi via email

Calciomercato Milan, il Monaco avrebbe messo nel mirino uno degli esuberi dei rossoneri. Le ultime

Saltato il trasferimento di Okafor al Lipsia, il Milan deve continuare a lavorare anche sul calciomercato in uscita. In queste ore ci sarebbero novità sul fronte Luka Jovic.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monaco avrebbe effettuato un sondaggio per l’attaccante serbo. L’ex giocatore del Real Madrid ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e non rientra nel progetto dei rossooneri.