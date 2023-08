Calciomercato Milan, Pioli starebbe valutando la promozione del giovane Bartesaghi in prima squadra, ecco perchè

Il Milan si sta muovendo sul mercato per rinforzare tra le varie la difesa. In tal senso un aiuto potrebbe arrivare dal settore giovanile del club rossonero. Pioli ha più volte schierato a partita in corso o da titolare Bartesaghi.

Il giovane italiano ha già dimostrato in più occasioni di essere un vero e proprio jolly della linea difensiva, che può interscambiarsi tra il difensore centrale di sinistra e il terzino sinistro. Tutte queste sue qualità sono tenuto in grande considerazione dall’allenatore rossonero.