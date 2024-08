Calciomercato Milan, già PRENOTATO il primo colpo a zero per l’estate 2025: gli aggiornamenti sui rossoneri

Il calciomercato Milan continua la propria ricerca sul mercato a un nuovo centrocampista. Youssouf Fofana è e resta il primissimo obiettivo, ma la trattativa col Monaco non accenna a sbloccarsi.

Per questo motivo l’ultima idea in casa rossonera è la seguente: il Diavolo potrebbe acquistare un nuovo mediano in questa sessione e rimandare a giugno del prossimo anno la chiusura per Fofana, che a quel punto sarebbe un parametro zero.