Calciomercato Milan: possibile futuro in Premier per l’ex obiettivo Kamada, lo SCENARIO

Kamada, ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe lasciare la Lazio e andare a giocare in Premier League

Il futuro di Kamada, ex obiettivo del calciomercato Milan, potrebbe essere lontano dalla Lazio e continuare in Premier League.

Come riportato da Nicolò Schira, è ad un passo dal diventare free agent dopo che i colloqui con i biancolecelesti per il prolungamento del contratto sono falliti. Il centrocampista giapponese non ha attivato l’opzione per il prolungamento e ha deciso di lasciare la Lazio. Il Crystal Palace potrebbe essere la sua nuova squadra.