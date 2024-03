Calciomercato Milan, Pioli si aspetta il riscatto da chi ha deluso? Stupisce la risposta del tecnico in conferenza

Il match di domani sera in Europa League tra Milan e Slavia Praga può essere occasione di riscatto per chi ha deluso dopo il calciomercato Milan

Domani sera il Milan affronterà lo Slavia Praga negli ottavi di finale di andata di Europa League 2023-24. Il match potrebbe essere l’occasione di riscatto per chi ha deluso dopo l’arrivo dal calciomercato Milan. Pioli la pensa così:

OCCASIONE DI RISCATTO PER QUALCHE GIOCATORE – «No, si può considerare un periodo decisivo della stagione e che tutti dobbiamo dimostrare di essere ad alto livello. Per nessuno è facile essere competitivo in campionato e in Europa. So di allenare un gruppo forte, quando dovranno dimostrarlo lo faranno al meglio possibile»

CONFERENZA STAMPA PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA