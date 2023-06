Calciomercato Milan, arrivano conferme sul ruolo di Pioli. Il tecnico rossonero scende in campo, come dimostrato nelle ultime settimane

Nel Milan post Maldini e Massara, i ruoli sono cambiati e a definire le strategie di calciomercato sono Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Come già anticipato dai quotidiani, anche La Repubblica conferma il ruolo di Stefano Pioli in questa nuovo decorso del club rossonero: più responsabilità nella scelta dei nomi per il mercato. Vedi il sì a Reijnders o l’approvazione su Morata.