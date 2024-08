Calciomercato Milan, i rossoneri NON SI FERMANO più: programmati i prossimi colpi! Il PIANO di Moncada e Furlani. TUTTI i dettagli

Colpo dopo colpo, prosegue il calciomercato Milan e dopo l’arrivo di Morata, Pavlovic, Emerson e Fofana, la dirigenza è tornata a lavoro per completare la rosa messa a disposizione di Paulo Fonseca.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la priorità è quella una rosa fitta di giocatori e povera di posti per poterli inserire in lista: tra questi Kalulu, Nasti, Adli, Bennacer e Jovic. Una volta sistemata questa situazione, Moncada e Furlani potranno riconcentrarsi sul mercato in entrata e il primo obiettivo è certamente Lazar Samardzic. Resta in ballo anche la pista vice Morata. Jovic resta sì ma senza convincere del tutto. Fosse per Fonseca, sarebbe sostituito da un nuovo bomber, Abraham.