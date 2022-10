Calciomercato Milan, piace Loftus-Cheek: c’è stato un incontro

Il Milan segue l’obiettivo di mercato Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista del Chelsea piace ai rossoneri

Il Milan mette il mirino su Ruben Loftus-Cheek. La doppia sfida con il Chelsea è un’occasione per la dirigenza rossonera per intavolare il discorso con i Blues. Il centrocampista inglese piace molto.

Come riportato da The Telegraph, dopo il match di settimana scorsa a Stamford Bridge le dirigenze dei due club si sarebbero incontrate. Nell’occasione, i rossoneri avrebbero espresso il loro gradimento per il giocatore.