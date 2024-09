Calciomercato Milan, Fonseca SORRIDE! RESTA a Milanello, può tornare al CENTRO del progetto

Calciomercato Milan, Fonseca può sorridere: Bennacer resta a Milanello e torna al centro del progetto rossonero. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante le tante voci e indiscrezioni delle ultime settimane di calciomercato Milan, Ismael Bennacer è rimasto al Milan. A differenza delle voci sulla possibile destinazione araba, è stato il Marsiglia la squadra più vicina al ragazzo.

Intesa non trovata però e dunque l’ex Empoli, legato al Milan da un contratto fino al 2027 da 4 milioni di euro a stagione, sarà regolarmente reintegrato in rosa con la netta possibilità di tornare ad essere uno dei perni del centrocampo rossonero: da non escludere la coppia con Fofana.