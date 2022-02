ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: perché Xavi vuole a tutti i costi Kessie. Il motivo per cui l’ivoriano è la prima scelta del Barcellona

Secondo Marca Franck Kessie sarebbe la prima scelta di Xavi per il suo Barcellona.

Il quotidiano spagnolo spiega come: «Busquets non possa giocare sempre, e comunque a giugno compie 34 anni. Xavi ha ancora fiducia in lui, ma allo stesso tempo sa che c’è bisogno di un sostituto di qualità». Questo oltre alle doti da incursore e ai gol nelle gambe del giocatore.