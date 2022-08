Calciomercato Milan: pazienza per Diallo, ma occhio alla conferma di Gabbia. Si valutano le mosse in difesa

Per La Gazzetta dello Sport il nome di Abdou Diallo del Psg – difensore che Pioli può impiegare anche sulla corsia sinistra – rimane vivo, anche se nelle ultime ore non sono stati fatti passi avanti significativi.

L’orientamento del Milan non si smuove dal prestito con diritto di riscatto, formula sulla quale si è arenato il dialogo con il Tottenham per Tanganga, ma in casa rossonera si osserva la situazione senza ansia. Se Diallo dovesse restare a Parigi (o finire altrove), la risorsa Pioli ce l’ha già in rosa: si chiama Matteo Gabbia.