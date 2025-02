Calciomercato Milan, conferme su Pavlovic! Interesse concreto, ultime ore caldissime. La situazione

Calciomercato Milan, arrivano conferme sul forte interesse del Crystal Palace per Pavlovic: contatti in corso in queste ultime ore

Come riportato dal Daily Mail, piovono conferme sul forte interesse nel calciomercato Milan della Premier League per uno dei nomi più chiacchierati in casa rossonera.

Il Crystal Palace è in trattative per un trasferimento del difensore centrale del Milan Strahinja Pavlovic. Interesse anche per prendere Tiago Djalo della Juventus in prestito. Da capire la volontà del ragazzo che per ora ha sempre voluto rimanere a Milanello.