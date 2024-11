Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Parisi! Contatti confermati, sbarca a Milanello se... Ultimissime

Calciomercato Milan, confermato il deciso ritorno di fiamma per Parisi come vice Theo Hernandez: tutti i dettagli

Come riferito da Tuttosport, uno degli obiettivi del calciomercato Milan per gennaio è quello di regalare a Fonseca un vice Theo Hernandez.

Come terzino sinistro è riemerso il nome di Parisi della Fiorentina, che il Milan aveva seguito ai tempi dell’Empoli. Ma sono tutte ipotesi, idee di mercato che verranno valutate nel corso delle settimane e anche in base alle condizioni di Ismael Bennacer, che sta recuperando dall’infortunio ma molto dipenderà da come tornerà a giocare dopo aver ripreso la sua forma ideale. Il mercato è sempre dietro l’angolo, le necessità della rosa ci sono e molto dipenderà dall’andamento del prossimo mese, dove il Milan si giocherà tanto in classifica, sia in campionato sia in Champions League.