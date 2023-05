Calciomercato Milan, può arrivare a zero! Maldini ci prova

Occasione di calciomercato a parametro zero per il Milan. Maldini prova il colpo ad effetto dalla Bundesliga

Il calciomercato del Milan è fatto anche di opportunità e colpi low cost. Tra questi può rientrare Mahmoud Dahoud, centrocampista che non rinnoverà il proprio contratto con il Borussia Dortmund e che dunque lascerà i gialloneri a parametro zero in estate.

Secondo Ruhr Nachrichten i rossoneri sarebbero in prima fila per aggiudicarsi il centrocampista tedesco. Su di lui anche Real Betis, Leicester e Lipsia.