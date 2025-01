Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo: il dirigente chiude la porta al club rossonero. Le ultimissime notizie su questa sessione invernale

Il Milan, ieri pomeriggio contro il Parma, ha ottenuto una vittoria fondamentale per 3-2. Archiviato questo successo il club sta pensando ad alcune mosse di mercato. Orsolini, però, come raccontato dalla voce di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, in un’intervista all’Ansa, non arriverà.

SUL FUTURO DI ORSOLINI – «In molti lo vorrebbero, penso. Ma soprattutto lo vogliamo noi al Bologna e quindi rimarrà qui».