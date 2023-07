Origi Milan: non solo sirene turche! Spunta il retroscena. Una nuova squadra interessata: un ritorno di fiamma del club spagnolo

Il Milan cerca di piazzare Divock Origi, attaccante rossonero che ha deluso le aspettative in questa ultima stagione. Per il belga, i principali club interessati sono quelli turchi, ma non solo.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il giocatore è finito nel mirino del Villarreal. Il club spagnolo era già interessato nella passata estate, ma l’ex Liverpool aveva scelto il Milan.