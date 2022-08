Calciomercato Milan, oggi si chiude per Mancini: le ultime

Il Milan oggi può chiudere il colpo di calciomercato relativo a Tommaso Mancini. Le ultime sulla trattativa con il Vicenza

L’amichevole tra Vicenza e Milan sarà occasione anche di arrivare alla fumata bianca nella trattativa Tommaso Mancini. Come riportato da Tuttosport, la gara del Menti sarà occasione di un nuovo e decisivo contatto tra le due dirigenze per chiudere il colpo in prospettiva.

L’attaccante classe 2004 arriverà in rossonera per una cifra di circa 2/3 milioni di euro. A curare questa trattativa l’agente Beppe Bozzo, colui che portò al Milan un certo Sandro Tonali.