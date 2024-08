Calciomercato Milan: I CONTORNI dell’offerta a Roma e giocatore dell’Al Qadsiah per Dybala, COSA FILTRA

Sono ore calde per il futuro di Dybala alla Roma. I contorni dell’offerta dell’Al Qadsiah ai giallorossi e all’argentino. Cosa filtra

Addio vicino? Sono ore calde per il futuro di Dybala alla Roma. I contorni dell‘offerta dell’Al Qadsiah ai giallorossi e all’argentino, accostato anche al Milan. Cosa filtra sulla decisione:

secondo quanto riportato da Sky Sport nelle casse della Roma dovrebbero entrare 3 milioni di euro più bonus per un totale di 5/6. Una cifra inferiore rispetto ai 12 della clausola rescissoria scaduta lo scorso 31 luglio. Al giocatore invece è stata offerta una cifra vicina ai 65 milioni di stipendio. Per ora nessuna decisione è stata presa e anche se non c’è una dead line fissata il club arabo ha fretta.