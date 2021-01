Calciomercato Milan: occhi sul classe 2000 Kamil Piatkowski

Calciomercato Milan, secondo i media polacchi i rossoneri avrebbe mosso i primi passi per l’acquisto del difensore classe 2000 Kamil Piatkowski

Secondo quanto affermato dal giornale polacco Weszlo, il Milan avrebbe mosso il proprio sguardo verso il difensore classe 2000 Kamil Piatkowski, attualmente in forza al Rakow.

Nessuna conferma ancora dagli uffici di via Aldo Rossi ma la squadra scouting rossonera lavora freneticamente per cercare di aggiungere alla causa rossonera i migliori talenti possibili come fatto per Saelemaekers, Kalulu e Huage.