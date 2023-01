Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è quello di Grimaldo. Il terzino del Benfica potrebbe essere un’alternativa a Theo

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è quello di Grimaldo. Il terzino del Benfica potrebbe essere un’alternativa a Theo.

Come riportato da Sky Sport potrebbe essere un’ occasione per i rossoneri quando si libererà a zero a giugno