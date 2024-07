Calciomercato Milan, obiettivo vice Theo Hernandez: spunta un’ipotesi a sorpresa! ULTIME

Calciomercato Milan, obiettivo vice Theo Hernandez: spunta un’ipotesi a sorpresa per la fascia sinistra! ULTIME

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan per questa sessione estiva c’è anche l’inserimento in rosa di un vice Theo Hernandez che possa far rifiatare il francese qui e là nell’arco della lunghissima stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport non è da escludere che alla fine il club possa puntare proprio su Alex Jimenez. Lo spagnolo è stato appena acquistato dal Real Madrid per 5 milioni di euro.