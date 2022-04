Mahrez Milan: sogno difficile ma non impossibile

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione c’è Mahrez del Manchester City, obiettivo difficile ma non impossibile

Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport ha un costo impegnativo anche se non elevatissimo: 40 milioni per via del contratto in scadenza nel 2023, l’ingaggio da 6 è attualmente fuori portata ma in futuro chissà che le richieste non possano abassarsi