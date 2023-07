Calciomercato Milan, i rossoneri cercano un vice Theo Hernandez: i due nomi sul taccuino sono Cambiaso e Luca Pellegrini

Come riportato da Sky, il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez italiano per la prossima stagione, con Ballo-Toure in uscita.

I due nomi sul taccuino di Furlani e Moncada sono quelli di Cambiaso e Luca Pellegrini: il primo ha una valutazione di 25 milioni, sul secondo c’è anche la Lazio.